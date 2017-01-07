В гостях у Деда Мороза

Новогодние каникулы для взрослых и детей в самом разгаре. Мы продолжаем рассказывать о том, что и где происходит в Перми. Наш корреспондент побывал в приемной Деда Мороза, которая работает в главном ледовом городке на эспланаде.

По прогнозам синоптиков, оттепель в ближайшее время не предвидится. Так что ледовый городок работает на «полную катушку». Мы сейчас можем пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сегодня здесь работает приемная, и она будет работать еще несколько дней.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Как настроение?

Дед Мороз:

- Здравствуйте! Всех с Новым годом! Отличное настроение! Приходите к нам в ледовый городок!

-Сколько человек готовы принять, пообщаться. Наверное, к вам не только дети, но и взрослые приходят?

Дед Мороз: - Конечно. Вся Пермь. Приходите! Будет весело!

"Мы всех приглашаем на нашу ледовую площадку. Приходите! Мы будем рады вас видеть, пообщаться с вами, сфотографироваться, и конечно, подарить подарки! И не только детям, но и взрослым", - рассказывает Снегурочка.

И как в песне поется: если верить, сказка оживет! Вот она оживает, играет музыка, настроение праздничное. Прямо сейчас вместе с Дедом Морозом ребята не только рассказывают стихи, поют песенки, водят хоровод, но и загадывают желания.

"Мы попросили счастья, здоровья, хороших оценок. Книжку «Гарри Потер»", - делятся впечатлениями ребята.

Но не Дедом Морозом жив сегодня городок на эспланаде. В новогодние каникулы здесь работают самые разные интерактивные площадки – спортивная, игровая, хороводная, экологическая – тематика ледового городка «экология», 2017 год посвящен экологии. Все интерактивные площадки популярны. Здесь, например, требуется верность руки - я занимаюсь зимней рыбалкой в центре города. И как можно было предположить, везде главные участники это, конечно же, дети.

Как мы убедились, ледовый городок живет своей праздничной насыщенной жизнью. Дед Мороз со Снегурочкой будут встречаться с ребятами до конца праздничной недели. Пермяков, гостей города здесь ждут, чтобы поздравить с Новым годом и зарядить новогодним настроением.