Эко-Сад приглашает на большие Рождественские гулянья

7 января в главном ледовом городке Перми состоятся праздничные гулянья, посвященные Рождеству Христову.

В ледовом городке «Эко-Сад» будет представлена тематическая праздничная программа. С 13 часов дня начнут работу интерактивные площадки для малышей. А все, кто еще не успел пообщаться с Дедом Морозом, смогут сделать это до 16:30 в ледовом городке.

В 15:30 на главной сцене ледового комплекса начнется праздничная программа, посвященная Рождественским гуляньям. В концерте под открытым небом примут участие лучшие творческие коллективы города Перми: арт-группа «Хорус-квартет», ансамбль «Воскресение», шоу-группа «Россияне», ансамбль «Ярмарка», ансамбль «Антарес», Ксения Висладос, группа «Феличита». Специальными гостями праздника станут гости из Екатеринбурга - Группа N.E.V.A.- финалисты проекта «Главная сцена» на телеканале Россия-1 и ­международного музыкального конкурса «Новая волна».

Впервые в ледовом комплексе поставят настоящий Рождественский вертеп.