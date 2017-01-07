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В Прикамье славят Рождество

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Рождество

Встречаем светлое Рождество Христово. Для истинно верующих это еще и окончание строгого поста. Для них новогоднее застолье случится только сейчас.
Новое блюдо украсит праздничный рождественский стол Ольги. Но главными угощениями станут праздничная кутья и традиционные пельмени, слепленные всей семьей.
Ольга Строганова: "Вся большая семья съезжается к нам в гости, мы лепим пельмени традиционно. В этом году решили, что каждый приходящий должен принести новенькое особенное блюдо".

Это всё они конечно же попробуют после полуночи, когда наступит праздник и закончится пост. Ну а перед этим - рождественская служба. Праздничное богослужение традиционно с 6 на 7 января пройдет в полночь во всех православных храмах Прикамья. Самые крупные пермские: Слудская церковь, Вознесенская церковь и Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь. Поклониться родившемуся Спасителю можно будет и в течение дня.

церковь

Сергей Голубев, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора: "Народ почитает и знает праздник, и приходит много народа и на богослужение, и много готовятся к причастию. В течение дня приходят поклониться".

Погрузиться в атмосферу наступающего праздника самые маленькие могли уже 6 января. Музей современного искусства PERMM приготовил для них рассказы о Рождестве.

Наталья Суркова, главный хранитель музея современного искусства PERMM: "Узнают волшебные истории о Рождестве, узнают, что такое народный вертепный театр, разыграют истории с волхвами, овечками и Вифлеемской звездой".

В сам праздник в городе тоже будет чем заняться. 7 января в саду Миндовского, парке Чехова и "Счастье Есть" пройдет развлекательная программа "Вечера на Хуторе" с колядками, играми и хороводами. На эспланаде в ледовом городке с часа дня начнут работать интерактивные площадки, будет стоять настоящий вертеп. А с 15.30 начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города Перми.
На а на первую звезду, появившуюся на рождественском небе, можно загадать желание, которое сбудется. А уж если в эту ночь вы увидели падающую звезду - значит, вас ждет удача.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 07.01.2017 в 00:10 в рубрике - Новости телеканалов

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