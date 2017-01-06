Новогоднее чудо: световые столбы
Морозы сделали возможным появление оптического эффекта, который могли наблюдать пермяки. Световой столб - это одна из разновидностей гало. Как можно заметить, источник света обыкновенный уличный фонарь. Как поясняют специалисты, такой эффект можно наблюдать в тихую морозную погоду, обязательное условие – выпадающие осадки в виде так называемых ледяных игл.
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