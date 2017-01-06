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← В Перми прошел День мандарина

Новогоднее чудо: световые столбы

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столбы

Морозы сделали возможным появление оптического эффекта, который могли наблюдать пермяки. Световой столб - это одна из разновидностей гало. Как можно заметить, источник света обыкновенный уличный фонарь. Как поясняют специалисты, такой эффект можно наблюдать в тихую морозную погоду, обязательное условие – выпадающие осадки в виде так называемых ледяных игл.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.01.2017 в 17:08 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Перми прошел День мандарина

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