В Перми прошел День мандарина
Пермяки отметили День мандарина. Развлекательные мероприятия, посвященные фруктовому символу Нового года, прошли в разных точках краевой столицы. Наш корреспондент также принял участие в них.
Снегопад веселью не помеха, но сейчас он не такой уж и сильный. Мы находимся в Саду имени Миндовского. Здесь проходит «МандаринDay» - праздник, который посвящен этому самому популярному новогоднему фрукту. Пермяки пришли вместе с детьми, чтобы участвовать в конкурсах, викторинах и выигрывать новогоднее угощение - мандарин. Сейчас посмотрим, что здесь происходит.
Сейчас мы видим, что около сцены развлекаются в основном дети, а взрослые выступают в роли зрителей. Пока они наблюдают, можно их обо всем расспросить.
-А скажите, пожалуйста, этот вот фрукт у вас любимый новогодний?
- Да!
-В этом Новом году уже сколько мандаринов съели?
- Не считали!
Мандарин - как переходящая эстафетная палочка. Он переходит из рук в руки, и те, у кого фрукт оказывается в руках, выходят и начинают плясать. Это самые маленькие участники.
В новогодние праздники в Перми проводятся разные мероприятия. Но «МандаринDay» проводится в первый раз. Мандарин - это главный атрибут Нового года, поэтому и возникла такая идея, посвятить данное мероприятие главному новогоднему лакомству.
«МандаринDay» прошел не только в Саду Миндовского. Еще и в Закамске, и на Гайве люди точно так же активно принимают участие в конкурсах, чтобы выиграть сладкий новогодний фрукт. Мы также будем принимать в этом участие, заряжаться новогодним настроением.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В мороз согреет тысяча шапок
Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы
В новый год - с новыми законами
Пермский летающий лыжник взял бронзу на этапе Кубка мира
ОРВИ: За неделю заболело 25 тысяч пермяков
Горьковка отметила 181-й день рождения
Многострадальный дом: Огонь, вода и дырявая крыша
ДТП: Автобус с пассажирами выбросило в кювет
Новогодняя экзотика: Цирк на воде
Зимний марафон: новогодние каникулы проводим увлекательно!
Добавить комментарий: