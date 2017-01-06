В Перми прошел День мандарина

Пермяки отметили День мандарина. Развлекательные мероприятия, посвященные фруктовому символу Нового года, прошли в разных точках краевой столицы. Наш корреспондент также принял участие в них.

Снегопад веселью не помеха, но сейчас он не такой уж и сильный. Мы находимся в Саду имени Миндовского. Здесь проходит «МандаринDay» - праздник, который посвящен этому самому популярному новогоднему фрукту. Пермяки пришли вместе с детьми, чтобы участвовать в конкурсах, викторинах и выигрывать новогоднее угощение - мандарин. Сейчас посмотрим, что здесь происходит.

Сейчас мы видим, что около сцены развлекаются в основном дети, а взрослые выступают в роли зрителей. Пока они наблюдают, можно их обо всем расспросить.

-А скажите, пожалуйста, этот вот фрукт у вас любимый новогодний?

- Да!

-В этом Новом году уже сколько мандаринов съели?

- Не считали!

Мандарин - как переходящая эстафетная палочка. Он переходит из рук в руки, и те, у кого фрукт оказывается в руках, выходят и начинают плясать. Это самые маленькие участники.

В новогодние праздники в Перми проводятся разные мероприятия. Но «МандаринDay» проводится в первый раз. Мандарин - это главный атрибут Нового года, поэтому и возникла такая идея, посвятить данное мероприятие главному новогоднему лакомству.

«МандаринDay» прошел не только в Саду Миндовского. Еще и в Закамске, и на Гайве люди точно так же активно принимают участие в конкурсах, чтобы выиграть сладкий новогодний фрукт. Мы также будем принимать в этом участие, заряжаться новогодним настроением.