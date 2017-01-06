В мороз согреет тысяча шапок

6 января в Перми в Доме культуры железнодорожников откроется выставка-продажа «Тысяча шапок». Их действительно здесь тысяча, но не штук, а моделей.

Этой зимой Алла решила себя побаловать новым головным убором. Выбор пал на норку - в ней не страшны морозы, а кроме того, такая шапка смотрится стильно и прослужит долго.

Алла Соловьева: "Вязаная есть, из песца есть, а норки еще нет. Вот решила себя побаловать".

На ярмарке «1000 шапок» можно найти головные уборы на любой вкус, размер и цвет. Лисица цвета саламандра, черное золото, огненно-рыжий и множество других, ноский и недорогой мутон, вязаный мех - норвежская лиса, блю-фрост, песец, норка, кролик. Гульнур к выбору новой шапки подходит очень ответственно. По словам женщины, важно правильно подобрать цвет, фасон, но самое главное - как себя в ней ощущаешь.

Гульнур Нигматуллина: "Я близнец, поэтому по настроению - сейчас что мне понравилось. По росту, по форме. Я же ее буду носить. Мне важно, как я в ней себя буду чувствовать".

Мужчинам тоже выбрать есть из чего - кепки, ушанки, аляски. И не только полностью меховые, но и комбинированные с замшей, кожей или трикотажем. Размеры - до 63-го. Приобрести головной убор можно как за наличный, так и безналичный расчет. Или же в рассрочку на 4 или 6 месяцев без первоначального взноса.

Нина Холкина: "Очень красивая шапочка, очень понравилась, и выбор какой богатый и расцветки любые".

К тому же, на ярмарке действует новогодняя акция на коллекцию из мутона, женской норки и мужских ушанок. Цены приятно удивят: от 3600 рублей до 7500. Также можно поменять свою старую меховую норковую шапку на новую с доплатой. Ознакомиться с ассортиментом выставки-продажи можно с 6 по 10 января в ДК Железнодорожников с 10 до 19 часов.