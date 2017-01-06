Саночница Татьяна Иванова стала второй на чемпионате Европы

Саночница из Чусового Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы, который прошел в рамках пятого этапа Кубка мира. Опередила россиянку немка Натали Гейзенбергер, "бронза" – у ее соотечественницы Татьяны Хюфнер.

До "серебра" Чемпионата Европы Татьяна Иванова выиграла этап Кубка нации, проходивший в немецком Кенигзее. Пермячка показала в соревнованиях по санному спорту результат 51,187 секунды. На втором месте латвийка Элиза Кауке, на третьем Мариам Кастлунгер из Австрии.