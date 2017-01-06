В новый год - с новыми законами

Новый год и новые законы. В России вновь масса плановых изменений. Наиболее заметные выбрал для своего материала наш корреспондент.

Именно так - посредством смс - в новом году россиян будут приглашать на прививки и диспансеризацию. Также в 2017-м в России будет создан единый реестр пациентов с диагнозом ВИЧ. Это создано для того, чтобы система закупки лекарств была совершенна и учитывала индивидуальную схему лечения каждого пациента.

Еще одно новшество - больничные листы станут электронными. Это сократит расходы на печать бланков, исключит подделки и освободит пациентов от длинных очередей. Кроме того, Минздрав запустит систему автоматизированного контроля лекарств, с помощью которой можно будет проверить подлинность препарата и проследить его движение от производителя до аптеки. Кстати, в новом году пермские фармацевты готовы выпускать еще больше жизненно необходимых препаратов и, что самое главное, не завышать на них цены.

Юрий Фотеев, коммерческий директор компании «Медисорб»: "Мы будем создавать не только готовую лекарственную форму, мы будем создавать и субстанцию".

Обновился в новом году и закон о туризме. Например, в России планируют поэкспериментировать с введением системы Такс Фри - иностранные туристы смогут вернуть НДС в 18% с купленных в России товаров. Правда, если эта тема пока в разработке, то вот со вступлением в единый реестр многие турфирмы уже знакомы на деле.

Ирина Дьяконова, менеджер по туризму: "С 1 января 2017 года будет введен единый реестр турагентств, чтобы каждый турист смог оценить качество обслуживания".

Между тем, спортивным болельщикам теперь придется иметь при себе паспорт - продажа билетов на некоторые матчи будет осуществляться исключительно по главному документу гражданина.

А вот то, чего наверняка ждали многие автомобилисты - машино-места теперь отнесены к недвижимым вещам - правда, к парковочным местам во дворе дома это нововведение в закон отношения не имеет.

Дмитрий Овчинников, член «Российской гильдии риэлторов. Пермский край»: "На сегодняшний день собственники машино-мест на крытых парковках в многоквартирных домах имеют на них права, оформленные как на долю в общем имуществе. Эти изменения, которые в закон будут приняты, помогут регистрировать машино-места не в виде доли, а в виде самостоятельного объекта недвижимости".

И еще немного о машинах - в новом году согласно техническому регламенту Таможенного союза на все новые автомобили в России будет установлена «ЭРА-ГЛОНАСС» - система экстренного реагирования при авариях. Разработчики уверяют, новинка способна сократить время до начала оказания помощи при авариях до 30%, что позволит ежегодно спасать более 4 тысяч человек.