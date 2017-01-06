Пермский летающий лыжник взял бронзу на этапе Кубка мира
Хорошие вести в мире спортивных достижений. Пришло известие о невероятной победе пермяка, воспитанника чайковской школы «Летающий лыжник», 22-летнего Евгения Климова. Он стал третьим на самых престижных мировых соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Турне четырех трамплинов». Это этап Кубка мира, который проходил в австрийском Инсбруке. Первое место занял норвежец Даниэль-Андре Танде. Второе – его товарищ по команде Роберт Йоханссон. Бронза у Евгения Климова из Чайковского. И это пока самый лучший результат в его спортивной карьере. Сам летающий лыжник уже заявил журналистам, что запомнит этот день на всю жизнь.
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