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Пермский летающий лыжник взял бронзу на этапе Кубка мира

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Климов

Хорошие вести в мире спортивных достижений. Пришло известие о невероятной победе пермяка, воспитанника чайковской школы «Летающий лыжник», 22-летнего Евгения Климова. Он стал третьим на самых престижных мировых соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Турне четырех трамплинов». Это этап Кубка мира, который проходил в австрийском Инсбруке. Первое место занял норвежец Даниэль-Андре Танде. Второе – его товарищ по команде Роберт Йоханссон. Бронза у Евгения Климова из Чайковского. И это пока самый лучший результат в его спортивной карьере. Сам летающий лыжник уже заявил журналистам, что запомнит этот день на всю жизнь. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 06.01.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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