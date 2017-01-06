ОРВИ: За неделю заболело 25 тысяч пермяков

Врачи скорой и неотложки валятся с ног. Количество вызовов так выросло, что не хватает людей. Некоторые пациенты ждут по два часа. Все потому, что произошел всплеск простудных заболеваний. Эпидемии гриппа ждали, но этот вирус пока не разгулялся. Люди страдают обычным ОРВИ, но в гигантских масштабах.

В будни в городскую диспетчерскую скорой помощи поступает 1200 звонков в сутки, в рождественские праздники в среднем в два раза больше. Все потому, что к бытовым травмам добавляются еще и респираторные заболевания, и грипп. Типичные симптомы - высокая температура, насморк и кашель. Для того чтобы объехать всех заболевших, в 20-минутный норматив времени доезда уложиться не реально.

Ирина Владимирова, старший врач оперативного отдела Пермской городской станции скорой медицинской помощи: "Когда количество вызовов возрастает, увеличивается время доезда, потому что бригады более востребованы. Бывает, иногда даже по несколько часов составляет время ожидания".

Положение усугубляют еще и нечищеные дворы. Водитель скорой Александр Печенкин только в новогоднюю ночь застревал дважды.

Александр Печенкин, водитель скорой медицинской помощи: "Дворы практически все не чищены. Если машина застряла, то и бригада сидит вместе с машиной, до вызова доезды очень большие".

В обычной поликлинике дежурный терапевт в каникулы также особенно востребован. Елена Крестьянникова первые симптомы болезни почувствовала 1 января. После приема врача на лекарства в аптеке потратила не одну тысяча рублей. А сегодня заболели еще и приехавшие родственники.

Елена Крестьянникова: "Дети приехали с Москвы, тоже вот прибаливают, с Сургута приехали тоже сейчас говорят, домой не возвращайся. Такая эпидемия идет, сильно валит грипп".

Между тем, официально в Прикамье эпидемию никто не объявлял. 25 тысяч заболевших на сегодня - это еще далеко не рекорд. При этом документально подтвержденный диагноз «грипп» поставили только 45 пациентам. Впрочем, меры профилактики здесь одни для всех.

Екатерина Хаймина, врач-терапевт поликлиники №2 г. Пермь: "Прежде всего, ограничить контакт с больными людьми, т.е. носить маску, проветривать помещение, использовать неспецифическую профилактику в виде мытья рук, старайтесь грязными руками не трогать глаза, нос, уши".

Как показывает практика, и похолодание на улицах - это еще один плюс к профилактике вирусных заболеваний. И в эти дни уж точно не стоит запирать себя в 4 стенах. Здесь главное помнить, что и активный отдых приводит к травмам, но это уже к другому врачу.