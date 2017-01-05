Горьковка отметила 181-й день рождения

Краевая библиотека имени Горького отметила свой 181-й день рождения. Двери для читателей она открыла 4 января 1836 года. До этого дня литературу собирали в течение 4 лет. В 2017-м праздник здесь отметили в первую очередь тем, что вышли на работу, несмотря на общероссийские каникулы. Старейшая на Урале библиотека сегодня обладает книжным фондом, который насчитывает почти три миллиона единиц хранения – это как печатные, так и электронные издания. Периодически их собирают для тематических экспозиций. Так, открылась выставка к 150-летию со дня рождения русского прозаика и переводчика Викентия Вересаева.

Скандальную известность он получил после издания биографической повести «Записки врача» об экспериментах на людях. Увидеть эту и другие книги можно в отделе литературы по искусству. Здесь же читателям предлагают разнообразить досуг игрой в шахматы. Так решили поддержать интерес пермяков к этой игре после чемпионата мира по шахматам, в котором принял участие россиянин Сергей Карякин.