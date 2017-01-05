Многострадальный дом: Огонь, вода и дырявая крыша

В многострадальном доме на Корсуньской, 17 в Перми очередная большая беда. Даже две. «Вести» уже рассказывали про то, что по воле управляющей компании здесь с осени нет крыши - ремонт начали и бросили. Теперь людей из квартир выжили огонь и вода. Наш корреспондент побывал на месте ЧП.

Судя по пустым бутылкам в обгоревшей прихожей, наступление 2017-го отмечали бурно. Соседи подтверждают – в нехорошей квартире часто собирались любители чего покрепче. А вот истинных владельцев, когда все полыхало, и вовсе не было дома.

Включая эту квартиру на Корсуньской, 17 в краевой столице в преддверии Нового года и непосредственно в саму новогоднюю ночь произошло 8 возгораний. К счастью, никто не пострадал. В основном причиной послужило спиртное и неосторожное обращение с огнем.

Наталья Мальцева живет этажом выше. Сейчас самое безопасно место - коридор - в остальных комнатах могут рухнуть перекрытия. Ко всему прочему, пока тушили, на чердаке лопнула труба отопления. Все затопило.

Наталья Мальцева, пострадавшая: "Соседка бежит, стучит ко мне в дверь. Кричит – еще сильнее возгорание. Я закрываю дверь, хватаю те вещи, которые необходимы, и выскакиваем все на улицу. В чем были выскочили. На сегодняшний момент администрация со мной не связывается, управляющая компания со мной не связывается. Никаких предложений по поводу проживания в резервном жилье или еще что-то - никто ничего не предлагает!".

Горела одна квартира, а пострадало всё здание. Закопченный потолок и запах гари - меньшее из зол. В соседнем подъезде и без того проблем хватало. Так, у Светланы Аликовой вместо потолка деревянные доски, теперь вот новая напасть.

"Когда тушили пожар, все текло сверху. Вот стол. Видно, как он разбух. Здесь вот все выжимать можно", - жалуется женщина.

Казалось бы, куда уж хуже: в начале декабря управляющая компания приступила к ремонту крыши, но так его до сих пор и не закончила. Но как выяснилось, была одна проблема, стало три – дырявая кровля, пожар и потоп. В местной администрации разгрести проблемы обещают после праздников. Видимо, чтобы изменить ситуацию, должно случиться что-нибудь более серьезное, но в этом случае будет уже поздно.