ДТП: Автобус с пассажирами выбросило в кювет
Первое серьезное ДТП этого года – в окрестностях поселка Юго-Камский рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Многотонную машину с пассажирами от удара выбросило в кювет. Погибших нет. По предварительным данным, никто не пострадал. Людям по сугробам пришлось самостоятельно покидать салон автобуса. Что было дальше неизвестно, но движение по трассе было долгое время затруднено, и другой автобус за пассажирами, по-видимому, быстро приехать не мог.
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