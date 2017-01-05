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← Новогодняя экзотика: Цирк на воде

ДТП: Автобус с пассажирами выбросило в кювет

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автобус

Первое серьезное ДТП этого года – в окрестностях поселка Юго-Камский рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Многотонную машину с пассажирами от удара выбросило в кювет. Погибших нет. По предварительным данным, никто не пострадал. Людям по сугробам пришлось самостоятельно покидать салон автобуса. Что было дальше неизвестно, но движение по трассе было долгое время затруднено, и другой автобус за пассажирами, по-видимому, быстро приехать не мог.

 

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 05.01.2017 в 14:05 в рубрике - Новости телеканалов

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