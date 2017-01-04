Волшебство света: Пермский ледовый городок - самый большой в России

Главный ледовый городок Перми, который накануне закрывали из-за оттепели, сегодня уже работал. А как открывали городок?

- Эко-сад огнем свети!

И лед на эспланаде буквально оживает. Это "Волшебство света", так назвали организаторы флешмоб в самом большом ледовом городке России - пермском.

Мария и Артем: "Понравилось, потому что огней много разноцветных, детям, конечно - издалека уже увидел, что все ярко и светло и поэтому будем сюда ходить".

Название городка «Эко-сад». Поэтому автор проекта, пермская художница Лариса Каменских, поселила здесь горки-улитки, пингвинов, сказочные деревья. Посетители отметили - получилось необычно.

Ледовый городок - это еще и технически очень сложный объект. Длина всех светодиодных лент, вмонтированных в лед, 2,5 километра, это расстояние примерно от Цирка до ЦУМа.

Два ноу-хау этого года - киоски дополненной реальности и инфостенды, с которых прямо из городка можно отправить новогоднюю открытку.

Ксения Уткина: "Готовый шаблон уже есть, нужно выбрать какой-то образ открытки, поставить марку и подписать слова, которые тоже уже заготовлены, подписать своим именем и соответственно отправить на электронную почту".

В первый день работы городка на эспланаде яблоку негде было упасть. Точно так же, как и обычные пермяки, оценить, что получилось, пришли депутаты, руководители районов и глава города Дмитрий Самойлов.

Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми: "Самое важное это то, что здесь есть люди, им нравится, их много. Это, пожалуй, самое радостное ощущение, когда те, для кого ты это все делаешь, приходят, пользуются и получают удовольствие, ради этого мы работаем".

Открыт городок будет до середины февраля. И в связи с тематикой «эко-сад», стихи про новогодний лес здесь кажутся вполне уместными.

Ксения Тиунова: "Красивые снежинки спускаются с небес, и лес, как на картинке, исполненный чудес. По лесу новогоднему, за ворот пряча нос, везет подарки сладкие мне Дедушка Мороз!".