Зимний марафон: новогодние каникулы проводим увлекательно!

Кому застолья и поездки по гостям надоели – самое время получить пищу для души. Наш корреспондент подготовил анонс, на наш взгляд, самых интересных событий новогодних каникул.

Новый год наступил, но Дед Мороз никуда не делся. Он ждет всех 5 января в своей пермской резиденции в Хохловке. Праздник, конечно, не в шаговой доступности, но не так далеко от Перми – всего 40 километров или час езды на машине. Здесь уже и веселые подвижные игры, и песни со снеговиком и Снегурочкой.

Клубы, пабы, рестораны и другие развлекательные заведения в представлении не нуждаются, их слишком много и в каждом что-то да будет. Отдельно можно выделить Группу "Бобры", только за название концертной программы "Опохмельник".

7 и 8 января можно посетить городской парк имени Максима Горького. Здесь можно прокатиться не только на колесе обозрения, но и поучиться в школе эльфов, узнать тайну ледяной пещеры и слепить огромный снежный шар.

После развлечений на свежем воздухе можно согреться в Музее современного искусства в "Теплых мастерских". ПЕРММ научит, как создать рождественский венок, рисовать светом и делать театр в коробке.

Юных пермяков и их родителей 5 января приглашают в галерею на концерт «Оперные сказки для больших и маленьких». В программе арии и фрагменты из опер «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Русалочка».

А в краевой филармонии 8 января состоится рождественский фестиваль "Орган по-французски". К нам вновь приезжает Тьерри Эскеш – всемирно известный композитор, блестящий органист, импровизатор, штатный органист Парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон.

Необычно провести каникулы можно в Барде. Там 7-8 января пройдет ралли. Один из этапов кубка России. Скорость, адреналин и эмоции обеспечены.

Большинство грядущих в новом году событий в той или иной степени стоят денег, где-то нужно заплатить за вход, а где-то за аттракцион, но есть и совершенно бесплатные забавы - горки. Понадобится лишь ледянка, хорошее настроение и крутая горка!