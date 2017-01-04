Мороз крепчает

После оттепели в Прикамье ударили морозы - минус двадцать. Эти праздники, утверждают специалисты, как и несколько лет назад, будут отмечены резкими перепадами температуры, минимальных значений она может достигнуть уже в рабочие дни, к середине января.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук: "Есть вероятность, что нынешние праздники, если взять все выходные в целом, будут характеризоваться резким перепадом температуры. Это можно ожидать хотя бы в связи с тем, что сейчас холодная погода наблюдается на Таймыре, этот арктический воздух со 2 января будет распространяться на запад, а дальше с высокой вероятностью пройдет его вторжение в более южные широты, в том числе и к нам".