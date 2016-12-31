Театр «У Моста» радует поклонников Рождественскими встречами

Театр "У моста" как всегда радует своих поклонников рождественскими встречами. В этот раз зрителям приготовили новогодний подарок - премьеру спектакля "Ханума", музыкальную комедию о соперничестве двух свах.

Веселый и гостеприимный народ, недосягаемые горные вершины, храмы, солнце и пляжи - все это Грузия. Почувствовать колорит этой удивительной страны в новогодние дни может каждый пермяк на спектакле "Ханума" в театре "У Моста".

Сергей Пантелейчук, член Союза театральных деятелей Украины, художник - постановщик: "Мы принесли воздух, воду, горы и разместили все это на маленькой сцене, мы раздвинули границы аж до Грузии, кусочек Грузии привезли в Пермь, чтобы зритель мог почувствовать и ушел с крупицами грузинского счастья, которое сложилось".

В основе спектакля классический водевиль "Ханума" Авксентия Цагарели. Действие происходит в конце 19 века в Тифлисе, где соперничают две свахи - Ханума и Кабато. Старый князь Вано Пантиашвили, прогулявший всё, что можно и и нельзя, ищет богатую невесту, чтобы оплатить долги и выкупить заложенное имущество. Ханума подыскала ему не слишком молодую и, как позже выяснится, некрасивую невесту с приличным приданым - Гулико.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра "У моста": "Мы изучаем грузинские танцы, язык. Нам прислали из Грузии настоящие кинжалы, папахи, ковры. Это будет праздник для зрителей, это очень дорогой спектакль про любовь, это мюзикл - здесь песни, танцы, много страстей, эмоций грузинских".

Спектакль "Ханума" создан специально для Рождественских встреч - это проект, который уже пятнадцатый год дарит зрителям новогоднее чудо. Только раз в году театр полностью преображается в стиле нового спектакля и наполняется мистическими сюрпризами. Это время, когда каждый зритель может окунуться в магический мир театра "У Моста".

Только во время рождественских встреч у зрителей есть возможность попасть в самые потайные места театра "У моста". Экскурсию проведут сами артисты. Зрители посетят и комнату ужасов. А в фойе после каждого спектакля будет музыкальное шоу с танцами, викторинами, подарками и фотосессией с любимыми актерами.