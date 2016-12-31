Новый год: прогноз погоды
В Перми ожидаются теплый Новый год и холодные каникулы. Похолодание может вернуться в Пермский край после 2 января. Как рассказал специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, очень вероятны резкие колебания температуры. Может случиться, что температура за сутки упадет с 0°C до -20°C. При этом вплоть до 2 января в регионе сохранится мягкая погода с обильными снегопадами.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
ОСАГО, штрафы и ПДД: Что ждет водителей в 2017?
Новый 2017 год: Место встречи изменить нельзя
Галерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила Левина
Экзотика поспела
Бокс: Школа первого ринга
В Перми прошел детский «Бал ангелов»
Пермяки заплатили за парковку более 13 млн рублей
В канун Нового года губернатор навестил приют в Верещагино
Пермяки спасли дикого рысёнка
Свет в УДС «Молот» пока не отключат
Добавить комментарий: