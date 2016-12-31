Новый год: прогноз погоды

В Перми ожидаются теплый Новый год и холодные каникулы. Похолодание может вернуться в Пермский край после 2 января. Как рассказал специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, очень вероятны резкие колебания температуры. Может случиться, что температура за сутки упадет с 0°C до -20°C. При этом вплоть до 2 января в регионе сохранится мягкая погода с обильными снегопадами.

Уточненный прогноз на ночь с 31 декабря на 1 января.