Ёлки разные нужны!

Накануне Нового года в Перми появились необычные праздничные ёлки. Они сделаны из непривычных материалов совершенно разными способами. Например,

-ёлки из картона. Они находятся в музее современного искусства PERMM.

-ёлка из кирпичей - её сложили во дворике Старокирпичного переулка перед магазином "Пространство" и кофейней.

-ёлка из продуктовых тележек на днях установлена на парковке одного из гипермаркетов города. В темное время суток елка светится. Необычный арт-объект создал пермский скульптор Рустам Исмагилов.

-ёлки, растущие из стен и потолка, можно увидеть в театре "Сцена-Молот" на "новогодней елке" для взрослых.

Следующая ёлка ещё в проекте. Это ёлка из автомобилей. Пермские водители 6 января приглашают всех присоединиться к новогоднему российскому флешмобу. Автовладельцы поставят свои машины так, чтобы вместе они образовали новогоднюю елку.