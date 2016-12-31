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← Театр «У Моста» радует поклонников Рождественскими встречами

Ёлки разные нужны!

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ёлка

Накануне Нового года в Перми появились необычные праздничные ёлки. Они сделаны из  непривычных материалов совершенно разными способами. Например,

-ёлки из картона. Они находятся в музее современного искусства PERMM.  

картон

-ёлка из кирпичей - её сложили во дворике Старокирпичного переулка  перед магазином "Пространство" и кофейней.  

елка

-ёлка из продуктовых тележек на днях установлена на парковке одного из гипермаркетов  города.  В темное время суток елка светится. Необычный арт-объект создал пермский скульптор Рустам Исмагилов.

елка

 

-ёлки, растущие из стен и потолка, можно увидеть в театре "Сцена-Молот" на "новогодней елке" для взрослых.  

Следующая ёлка ещё в проекте.  Это  ёлка из автомобилей.  Пермские водители  6 января приглашают всех присоединиться к новогоднему российскому флешмобу. Автовладельцы поставят свои машины так, чтобы вместе они образовали новогоднюю елку.

елка из автомобилей

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 31.12.2016 в 16:07 в рубрике - Новости телеканалов

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