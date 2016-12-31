Ёлки разные нужны!
Накануне Нового года в Перми появились необычные праздничные ёлки. Они сделаны из непривычных материалов совершенно разными способами. Например,
-ёлки из картона. Они находятся в музее современного искусства PERMM.
-ёлка из кирпичей - её сложили во дворике Старокирпичного переулка перед магазином "Пространство" и кофейней.
-ёлка из продуктовых тележек на днях установлена на парковке одного из гипермаркетов города. В темное время суток елка светится. Необычный арт-объект создал пермский скульптор Рустам Исмагилов.
-ёлки, растущие из стен и потолка, можно увидеть в театре "Сцена-Молот" на "новогодней елке" для взрослых.
Следующая ёлка ещё в проекте. Это ёлка из автомобилей. Пермские водители 6 января приглашают всех присоединиться к новогоднему российскому флешмобу. Автовладельцы поставят свои машины так, чтобы вместе они образовали новогоднюю елку.
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