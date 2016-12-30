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ОСАГО, штрафы и ПДД: Что ждет водителей в 2017?

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В 2017 году водителей Росси ждут ряд изменений, которые коснутся ОСАГО, штрафов, правил дорожного движения, техосмотра, штрафов и многого другого.

Права можно будет получить и обменять во всех МФЦ. Сделать это можно будет согласно постановлению Правительства РФ с февраля 2017 года. Для того чтобы снизить нагрузку на местные регистрационные отделения ГИБДД, часть полномочий по оформлению водительских удостоверений передали в многофункциональные центры госуслуг.

Электронные полисы ОСАГО станут обязательными. Ввести процедуру электронного оформления полисов ОСАГО обязали всех страховщиков. С 1 января у каждого из них должен появиться круглосуточный сайт, на котором можно оформить полис. Если сайта не будет или он не будет работать 24 часа в сутки, страховщиков могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей.

Подорожают водительские права - с нынешних 2000 до 3000 рублей, а за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства будут взимать 1500 рублей вместо сегодняшних 850.

За опасное вождение будут штрафовать. В 2017 году появится соответствующая статья в Кодексе об административных правонарушениях. Отслеживать нарушения будут камеры в машинах ГИБДД и стационарные комплексы видеофиксации. Кроме того, в ГИБДД намерены принимать записи с частных видеорегистраторов. По некоторым данным, сумма штрафа за опасное вождение составит 5 000 рублей.

ПТС станет электронным. Процесс перехода на электронные документы не быстр, поэтому в ходу будут и традиционные - бумажные ПТС. Выдача последних продлится до 1 июля 2017 года.

Изменятся правила перевозки детей. Детское кресло теперь должно будет соответствовать весу и росту ребенка. Детей до 7 лет можно будет перевозить только на заднем сидении. С 2017 года на переднем сидении разрешат перевозить детей от 7 лет, но в специальном кресле, если ребенку еще нет 12. Для детей старше 12 лет правила остались без изменений. Бустеры и накладки на ремни запретили. Также запретили оставлять в машине одного ребенка, не достигшего 7 лет. Штраф за это - 500 рублей. Штраф за несоблюдение правил перевозки - 3000 рублей.

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 30.12.2016 в 16:36 в рубрике - Новости телеканалов

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