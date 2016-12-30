Галерею «Литературной Перми» пополнил портрет журналиста Михаила Левина

Цикл работ пермского художника Сергея Подреза «Литературная Пермь» пополнился портретом Михаила Левина – старейшего из ныне работающих журналистов Пермского краевого радио.

"Вот это старейшая актриса ТЮЗа", - показывает портрет Сергей Подрез. Портрет актрисы Пермского ТЮЗа - одна из последних среди большого количества работ - портретов пермских актеров, художников, поэтов, журналистов - тех, кого лично знает автор.

Сергей Подрез, художник: "Наблюдая за ними, я начал писать портреты, иногда в тесной беседе, иногда приглашая сюда в мастерскую. Иногда делал какие-то наброски, пока они где-то на собраниях заседают".

Вся работа проделана в мастерской. В основе многих картин карандашные рисунки, фотографии, который делал автор на пресс-конференциях, выступлениях и в редакциях. Последнюю пастель прямо из мастерской художник уносит на выставку.

Героями "Литературной Перми" - художественной выставки Сергея Подреза - стали актеры, писатели, поэты и впервые журналисты Пермского края. Всего на выставке 16 работ. Но автор обещает увеличивать их количество.

А это один из портретных героев - журналист Михаил Левин, как всегда за микрофоном. В следующем году на Пермском краевом радио отмечают юбилейную дату - 90 лет со дня основания. Большинство тематических передач будет посвящено этому событию. Самый важный документ в этой истории - смета на создание радиоклуба.

"Буквально 28 октября, а уже 6 ноября были сказаны слова: "Говорит Пермь"!".



В огромных архивах удалось найти и первое выступление Юрия Гагарина после полета в космос. Эта самая рейтинговая запись на радио, ее слушала вся страна, затаив дыхание.

Новую выставку открывали в Пермском доме журналиста за круглым столом. Портрет Елены Рождественской, известного филолога и искусствоведа, только готовится. Внучка директора первого книжного издательства в городе помнит, как в этих стенах много лет назад собирались будущие пермские писатели и журналисты.

Елена Рождественская, искусствовед: "Для меня этот зал священный, этот стол".

Пермская портретная галерея в Доме журналиста будет открыта для всех. И каждый для себя здесь сможет найти знакомые лица.