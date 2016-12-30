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Экзотика поспела
В Пермском классическом университете в этом году для корпоративного праздничного стола готовы предоставить фрукты собственного производства. В Ботаническом саду посреди уральской зимы поспели и готовы к тому, чтобы их сняли с веток, бананы, апельсины, мандарины, лимоны и даже гранаты. Чуть запоздали ананасы, но их ждут уже к Татьяниному дню – 25 января. Для выращивания экзотических фруктов в Ботаническом саду создаются специальные условия. В экваториальном отделении оранжереи поддерживают температуру выше 25 градусов и влажность около 100%, а в отделении субтропиков всегда влажно и прохладно.
Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ, кандидат биологических наук: "В Ботаническом саду Пермского университета постоянно созревают какие-то экзотические фрукты. Это шоколадное дерево, бананы, ананасы, инжир, папайя, гуава, различные виды цитрусовых, начиная от мандаринок и заканчивая крупными – помело".
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