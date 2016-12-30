В Перми прошел детский «Бал ангелов»

В Перми в Пушкинской библиотеке завершился Бал ангелов. Здесь танцевали "Венскую кадриль", "польку - тройку", "Польку с аплодисментами", вальсы "Качели", "Конькобежцы", "Снег над Парижем", были и непременные котильоны. Детский "Бал ангелов" получился очень веселым, как и фестиваль "Дом, где живут ангелы". Мероприятие это традиционное, но в этом году в нем принимают участие только маленькие дети от первого до шестого класса.

Светлана Ефимова, представитель молодёжного творческого объединения "Студенческий бал": "Сейчас идет интерес к историческим танцам. Проводим танцевальные игрыпримерно так, как это было в 19 веке".