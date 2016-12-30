Бокс: Школа первого ринга

В доме бокса "Спартак" состоялся традиционный новогодний турнир на призы Заслуженного тренера РСФСР Геннадия Дылдина. Среди его воспитанников Чемпион Европы Михаил Гала, частично Василий Соломин.

Муки выбора подходящего вида спорта 13-летнего Сергея Артемьева не терзали.

Сергей Артемьев (г. Губаха): "Сначала брат отправил, а потом понеслась!".

Воспитанник Кунгурской школы бокса стал победителем традиционного новогоднего турнира на призы Заслуженного тренера РСФСР Геннадия Дылдина. В ринге- воспитанники спортклубов Перми и края. Для многих это первый официальный старт в жизни.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края: "Соревнования очень старые. Если мальчики записываются в секцию в сентябре, то к Новому году они проводят первые свои бои. Смотрим мы новичков".

В своё время в подобных соревнованиях участвовал сам Геннадий Павлович. Школу первого ринга прошли все его ученики. Причём победа в данном случае вторична, как говорится, главное - это участие. Те, кто остались без медалей, получили дополнительный стимул для тренировок.

Геннадий Дылдин, заслуженный тренер РСФСР: "Люди более взрослого возраста, у них и продолжительность раунда больше. И так сказать количество".

Львиная доля участников старта - порядка 25 - воспитанники пермской школы "Спартак". Её филиалы находятся в Чусовом, Кунгуре, Чайковском, Соликамске. Везде радушно и бесплатно принимают мальчишек, достигших возраста 10 лет. Раньше, говорят тренеры, не нужно.

Андрей Семилетов, старший тренер школы бокса "Спартак": "Это всесторонняя подготовка, она включает в себя психологическую и технико- тактическую подготовку. Это и умение участвовать в соревнованиях, проводить этот соревновательный опыт. В общем, учим всему".

Сегодня в разветвлённой боксёрской сети азы мастерства и школу жизни постигают более 500 человек. Ежегодно несколько из них становятся участниками и призёрами Первенств и чемпионатов России. А начинается путь к профессиональной карьере именно с таких турниров.