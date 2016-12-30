Пермяки заплатили за парковку более 13 млн рублей

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парковка

Автомобилисты заплатили более 13 млн рублей за парковку в центре Перми. Об этом Business Class рассказали в администрации Перми. Кроме того, в мэрии отметили, что на сегодняшний день все паркоматы работают стабильно.
Платные парковки заработали в центре Перми с 15 августа. Стоимость стоянки составляет 15 рублей в час. Платная зона ограничена улицами Попова, Пушкина, Николая Островского, Советской, Монастырской, Окулова. В 2017 году она будет расширена до улиц Крисанова, Революции, Клименко.

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 30.12.2016 в 12:51 в рубрике - Новости телеканалов

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