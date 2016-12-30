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В канун Нового года губернатор навестил приют в Верещагино

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детки

Книги и сертификат на внушительную сумму в качестве подарка губернатор Пермского края Виктор Басаргин привез ребятам из православного приюта в городе Верещагино. Судьбой этого учреждения глава региона интересуется регулярно. 

Оружие - это хобби Ивана. Говорит, как отучусь, сразу в армию. А пока - на первом курсе строительного факультета. Поэтому, когда на территории приюта началась стройка, хотелось помочь.

Иван Белан: "Есть желание что-то построить, кирпичик свой поставить, что-то свое внести".

зоопарк

Приют при Свято-Лазаревском женском монастыре в Верещагино довольно известный. Сегодня на основе традиций - казачьих, христианских, русских народных - здесь воспитывается 46 ребят. На территории есть довольно большой по местным меркам зоопарк. Известен приют тем, что при нем действует конно-спортивная секция. Всего здесь больше 40 лошадей, ребята сами за ними ухаживают и, конечно, катаются верхом.

обход

На то, что поголовье увеличилось, обращает внимание губернатор Виктор Басаргин. Но только мимоходом. Первая остановка - осмотр строящегося корпуса приюта для мальчиков.

Семен Евдокимов, директор ООО «Стройперспектива»: "Посередине огромный зал, компьютерный зал, зал досуга, занятий всевозможных".

стройка

Практически такой же, только для девочек, сдали в прошлом году. И в том и в другом случае, утверждают ответственные лица, цель одна - улучшить условия проживания детей.

Протоиерей Борис Кицко, духовник Свято-Лазаревского женского монастыря: "Заботами нашего губернатора, нашего владыки митрополита Мефодия, видите сами, строится новый дом".

В приюте губернатор не впервые, есть уже даже и друзья. Поэтому главная и торжественная часть поездки - это поздравления детей с Новым годом, небольшой, практически семейный, концерт и подарки.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Надо этот объект завершить, чтобы действительно наши детки жили в благоустроенных, чистых, уютных домах, чтобы могли получать образование и уют".

Но все же главным подарком, но уже скорее на следующий Новый год, будет новый корпус приюта. Приблизительный срок сдачи - конец 2017.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.12.2016 в 12:25 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермяки спасли дикого рысёнка

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