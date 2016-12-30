Пермяки спасли дикого рысёнка
Пермяки спасли дикого рысенка от охотников любителей, сообщение вызвало необычайный интерес в соцсетях. По словам очевидцев, дикое животное обнаружили в частном секторе в Кировском районе Перми. Рысенок прибежал из леса и пробрался к жилым домам в поселке Кировский. Хищника хотели застрелить, но неравнодушные люди не дали это сделать, а позвонили в службу спасения диких животных. Сейчас рысенок временно живет в краснокамском питомнике - по словам спасателей, у животного сильное истощение, его нужно откормить.
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