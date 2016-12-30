Свет в УДС «Молот» пока не отключат
Баскетбольный клуб "Парма" рассчитался с долгами дворца спорта МОЛОТ по электроэнергии, сообщает "Коммерсант". ПАО "Пермэнергосбыт" отменило санкции в отношении УДС "Молот" до конца года. Ранее ресурсоснабжающая организация была намерена полностью отключить электроснабжение 28 декабря. Сумму в 1 млн рублей заплатил баскетбольный клуб "Парма", поэтому санкции по оставшейся сумме были перенесены. Напомним, спорткомлпекс задолжал Пермэнергосбыту 2,3 млн руб. за вторую половину октября, ноябрь и часть декабря.
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