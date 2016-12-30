В Перми осудили банду, убившую человека ради 28 млн рублей

Спустя почти полтора года после совершения преступления судья вынес приговор банде налетчиков, по чьей вине погиб человек. Стрелять не хотели, но оружие все равно взяли и убили инкассатора в самом центре Перми. Что стало с похищенными 28 миллионами?

Участники банды в медицинских масках. На скамье подсудимых четверо. Таким образом они решили скрыть свои лица от посторонних глаз. Хотя в зале суда большинство - это родственники и друзья налетчиков. На предыдущем заседании были еще и присяжные, но в их присутствии смысла больше нет - вердикт вынесен.

В Перми на территории микрорайона Южный была создана группа, состоящая из лиц, объединившихся с целью нападения на сотрудников коммерческой организации. Незаконное хранение и хищение оружия, бандитизм, разбой, убийство - всё было совершено ради больших денег. 28 миллионов рублей стали причиной смерти Андрея Шарова, основателя скаутского движения в Перми. В свободное время мужчина подрабатывал в охранном агентстве. Куда или кому должны были доставить крупную сумму, сейчас уже неважно. Произошедшее напоминает разборки в духе 90-х.

Вооруженное нападение произошло в ночь на 22 июля 2015 года во дворе жилого дома по улице Екатерининской. Инкассаторы вышли из офиса, прошли несколько метров, по ним открыли огонь. Один из мужчин получил ранения, второй скончался. Потом преступники забрали у мужчин сумку с деньгами и скрылись.

Всего в этом деле фигурировало пять человек. Ранее за совершенное преступление 15 лет строгого режима получил Александр Лозенко - преступник пошел на сделку со следствием и рассказал о том, кто и за что отвечал в банде. Его судили отдельно - по данным следствия именно он произвел смертельный выстрел.

Александр Утемов, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Он единственный фигурант из данной группы, который осужден за убийство, поэтому наказание выше. Данное преступление, предполагается, совершалось по наводке, имелись информаторы. Но поясню, данные вопросы находятся вне рамок данного судебного заседания. Перед судом присяжных заседателей ставились вопросы только фактической стороны, фактических обстоятельств рассматриваемого дела".

В зависимости от отведенной роли налетчики получили от 7,5 до 12 лет строгого режима. К примеру, от наказания не ушел и тот, кто непосредственно в нападении не участвовал. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Что касается похищенных денег, известно, что только один из членов банды вернул свою долю, а это более 5,5 миллионов рублей. В итоге, с учетом назначенных судом штрафов, обнаруженных во время обысков денежных средств - около 700 тысяч рублей, оставшиеся 21,5 млн рублей придется выплачивать тем, кто отказался добровольно рассказать, где то, ради чего всего затевалось.