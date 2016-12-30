Врачи спасли пациента, подхватившего сразу три вируса
Врачи 12 часов боролись за жизнь заболевшего двумя видами гриппа пермяка. Мужчина получил осложнения от двух типов гриппа (гонгонгского и бристольского), а также респираторно-синцитиального вируса. Заболев, он не стал обращаться к врачам, а стал самостоятельно принимать жаропонижающие средства. Через некоторое время наступило значительное ухудшение. В больницу он прибыл в тяжелом состоянии с признаками интоксикации и низким давлением. В течение 12 часов врачи боролись за его жизнь. Состояние пациента стабилизировалось.
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