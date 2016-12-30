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Накануне праздников «управляшки» расслабились
Глава Перми Дмитрий Самойлов потребовал разобраться с плохой уборкой снега во дворах. За неделю выпала месячная норма осадков. По итогам объезда ряда территорий города глава Перми Дмитрий Самойлов высказал претензии.
Самойлов поручил провести «воспитательную» работу с руководителями управляющих организаций и активизировать рейды по придомовым территориям. Так, только в Мотовилихинском районе за четыре месяца работы нарушители правил благоустройства оштрафованы на общую сумму более 8 млн рублей, в Индустриальном районе – на 1 млн 363 тысячи рублей.
Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Обращаю ваше внимание на неудовлетворительное положение с очисткой дворов от снега. Мобилизуйте, разбудите управляющие организации, чтобы навели порядок. Руководители пермских управляющих компаний, по моим ощущениям, совсем расслабились накануне праздников. Напоминайте им штрафами, что живут они не в солнечном Краснодаре, а на Урале".
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