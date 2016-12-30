Губернатор официально отправил правительство в отставку
29 декабря подписано официальное распоряжение об отставке правительства Пермского края. Об этом сообщает Пермский региональный сервер. В соответствии с региональным законом о системе исполнительных органов государственной власти Пермского края решение об отставке краевого правительства принял губернатор Виктор Басаргин. Далее цитируем официальный источник без правок.
Пермский региональный сервер: «Причиной ненадлежащего исполнения Правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ. Правительство Пермского края, находящееся в отставке, продолжает действовать до формирования нового состава Правительства Пермского края».
Отставка Правительства - первый этап масштабной административной реформы. Тем самым губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти, тем более что пост председателя в новой структуре исполнительной власти отсутствует.
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