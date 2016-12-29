В Перми открылась резиденция Деда Мороза

Пермякам теперь не нужно ехать в Великий Устюг, чтобы посмотреть, как живет Дед Мороз. В Перми открылась своя резиденция этого сказочного волшебника. При входе в резиденцию ребята пройдут через арку желаний. Их встретят снеговик Олаф - герой мультфильма "Холодное сердце", и розовая Пони Карамелька.

Кристина перед тем как приехать в резиденцию настоящего Деда Мороза, долго выбирала костюм. Девочке хотелось надеть что-то необычное, поэтому шапка с кошкой оказалась как раз кстати. А тут ещё выяснилось, что сразу при входе нужно загадывать желание, которое обязательно сбудется.

Кристина Полуянова, ученица 2а класса школа №134: "Я желала, чтобы я во втором классе за эту четверть получила все пятёрки".

Удалые игры на улице - это как раз то, что надо малышам. Но они даже и не подозревают, что настоящий Дед Мороз совсем близко и уже поджидает их.

В резиденции можно увидеть и собак, на которых приехал Дед Мороз. Сейчас животные отдыхают, а Дед Мороз работает".

Дед Мороз не скучает в ожидании ребятни, пока их нет, в своей морозной комнате он устроил небольшой музей со старинными игрушками. Современным ребятам зимний волшебник расскажет и покажет, во что играли их мамы и папы.

Дед Мороз: "Ой бойкие, бойкие ребята, с каждым годом они всё бойчее и бойчее, сложно иногда бывает ими управлять!".

После того как ребятня повеселиться на улице и сходит к Деду Морозу, все идут пить вкусный чай со сладостями.

Вот они составляющие настоящего и весёлого Нового года: Добрый Дед Мороз, вкусные конфеты и интересные развлечения, улыбки и красные щёки детворы.