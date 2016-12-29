Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди

В Перми открылась резиденция Деда Мороза →

В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Смотреть

синхронное катание

Федерация фигурного катания России подготовила отличный новогодний подарок прикамским поклонникам этого зрелищного вида спорта - отдала пермскому льду V этап Кубка России, он же - открытый кубок Пермского края по синхронному катанию на коньках. На соревнованиях выступает 21 команда из разных регионов страны, которые ведут борьбу за выход в финал кубка и выступлении на предстоящем чемпионате России.

Анна Рудакова, тренер сборной Пермского края по синхронному катанию на коньках: "На днях ездили в Белгородскую область на 4 этап и заняли 3 место. Выступили очень достойно, судьи отметили нашу команду. Сегодня есть все шансы войти в тройку".

Второй соревновательный день был посвящён произвольной программе. Первыми свои прокаты демонстрировали перворазрядники, затем кандидаты в мастера спорта.
Ксения Шегеахметова, участница соревнований г. Берцк (Новосибирская область): "Есть ощущение Нового года, праздника, но есть  и волнение, потому что соперники сильные. Надо стараться, надо работать. И  мы ожидаем, что выступим очень достойно".

По итогам соревнований команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Орленок» под руководством тренера Анны Рудаковой заняла третье место среди КМС.

Это уже вторая победа пермяков в сезоне – на IV этапе Кубка в городе Губкин спортсмены также заняли третье призовое место.

Финал Кубка традиционно проводится в апреле в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. К участию в финале допускаются команды, успешно выступившие на этапах. Кроме того, команды, занявшие призовые места на этапах Кубка России, получили возможность выступить на чемпионате России по синхронному катанию, который состоится 13-17 января в Йошкар-Оле.

Итоги соревнования:

КМС:

1 место – «Пируэт» (Оренбург) – 127,18

2 место – «Скиф» (Нижний Новгород) – 110,15

3 место – «Орленок»  (Пермь) – 101,91

4 место – «Ямал» (Салехард) – 99,63

5 место – «Авиатор» (Казань) – 99,34

1 спортивный разряд:

1 место – «Казаночка» (Казань)

2 место – «Аквамарин» (Омск)

3 место – «Акварель» (Курган)

 

2 спортивный разряд:

1 место – «Олимпия-1» (Екатеринбург)

2 место – «Аквамарин-2» (Омск)

3 место – «Уралочка» (Первоуральск)

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 29.12.2016 в 17:35 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди

Пермяки связали шарф для Деда Мороза

В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

Леонид Морозов: «2016 год стал решающим»

«Хор Турецкого» приготовил для пермяков сюрприз

Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол?

Кому праздники, а кому - усиленный режим работы

Пермские партийцы обновили свои ряды

Пермь погрузилась во тьму из-за диверсии

Новогодняя акция для должников: плати и лети!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди

В Перми открылась резиденция Деда Мороза →

Обратите внимание

в Перми

В Перми открылась резиденция Деда Мороза

Пермякам теперь не нужно ехать в Великий Устюг, чтобы посмотреть, как живет Дед Мороз.
смотреть читать29.12.2016 в 17:56
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Пермяки заняли третье место на V этапе Кубка России по синхронному катанию на коньках
смотреть читать29.12.2016 в 17:35
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди

Солисты хора притворились обыкновенными покупателями, блуждающими по магазину.
смотреть читать29.12.2016 в 17:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

Фотоискусство с размахом

Открылась выставка мастеров фото-искусства первого в Перми института фотографии, который возглавляет Эдуард Копысов.
читать29.12.2016 в 16:46
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяки связали шарф для Деда Мороза

Пермяки закончили вязать шарф для главного Деда Мороза страны. Подарок отправят в Великий Устюг.
смотреть читать29.12.2016 в 16:22
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

в России

Пермяки связали шарф для Деда Мороза

Пермяки закончили вязать шарф для главного Деда Мороза страны. Подарок отправят в Великий Устюг.
смотреть читать29.12.2016 в 16:22
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

Решение о приостановлении торговли на 30 суток принято Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации для всех регионов страны.
смотреть читать29.12.2016 в 15:55
Метки: в России, Общество, Происшествия, Власть

ФАС России согласовало покупку автозаправочных станций

ФАС России удовлетворило ходатайство ООО «Газпром-нефть» о получении в собственность 15 автозаправочных станций группы лиц «Феникс петролеум».
читать29.12.2016 в 15:07
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

Пермские школьники побывали на ёлке в Кремле

Домой из Москвы вернулась делегация пермских школьников, принимавших участие в новогоднем празднике в Кремле.
читать29.12.2016 в 11:33
Метки: в России, в Перми, Общество, Образование

Новогодняя акция для должников: плати и лети!

Судебные приставы Пермского края объявили о беспрецедентной акции для тех, кто в аэропорту вдруг обнаружит, что лишен права выезжать за пределы страны.
смотреть читать29.12.2016 в 09:20
Метки: в России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Деньги
Лента новостей RSS каналы

В Перми открылась резиденция Деда МорозаВ Перми открылась резиденция Деда Мороза

В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катаниюВ Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Хор «Млада» организовал флешмоб в очередиХор «Млада» организовал флешмоб в очереди

Фотоискусство с размахомФотоискусство с размахом

Пермяки связали шарф для Деда МорозаПермяки связали шарф для Деда Мороза

В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьоновВ России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

Студенты техникума приручили электричествоСтуденты техникума приручили электричество

ФАС России согласовало покупку автозаправочных станцийФАС России согласовало покупку автозаправочных станций

Горки в ледовом городке закроют на новогоднюю ночьГорки в ледовом городке закроют на новогоднюю ночь

Экс-губернатор Прикамья встал за прилавокЭкс-губернатор Прикамья встал за прилавок

Пермяков просят сдать кровь перед Новым годомПермяков просят сдать кровь перед Новым годом

Леонид Морозов: «2016 год стал решающим»Леонид Морозов: «2016 год стал решающим»

«Хор Турецкого» приготовил для пермяков сюрприз«Хор Турецкого» приготовил для пермяков сюрприз

Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол?Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол?

Кому праздники, а кому - усиленный режим работыКому праздники, а кому - усиленный режим работы

Пенсионный фонд выплатил клиентам «Стратегии» 59 млнПенсионный фонд выплатил клиентам «Стратегии» 59 млн

Пермские школьники побывали на ёлке в КремлеПермские школьники побывали на ёлке в Кремле

Ёлки: законные и запретныеЁлки: законные и запретные

В Кудымкаре программа капремонта выполнена в срокВ Кудымкаре программа капремонта выполнена в срок

Прикамская фармацевтика выходит на новый уровеньПрикамская фармацевтика выходит на новый уровень

Пермские партийцы обновили свои рядыПермские партийцы обновили свои ряды

Пермь погрузилась во тьму из-за диверсииПермь погрузилась во тьму из-за диверсии

Новогодняя акция для должников: плати и лети!Новогодняя акция для должников: плати и лети!

Педагоги меняют указки на бальные нарядыПедагоги меняют указки на бальные наряды

«Новая малахитовая шкатулка» замахнулась на Бажова«Новая малахитовая шкатулка» замахнулась на Бажова

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru