В Перми прошел открытый кубок края по синхронному катанию

Федерация фигурного катания России подготовила отличный новогодний подарок прикамским поклонникам этого зрелищного вида спорта - отдала пермскому льду V этап Кубка России, он же - открытый кубок Пермского края по синхронному катанию на коньках. На соревнованиях выступает 21 команда из разных регионов страны, которые ведут борьбу за выход в финал кубка и выступлении на предстоящем чемпионате России.

Анна Рудакова, тренер сборной Пермского края по синхронному катанию на коньках: "На днях ездили в Белгородскую область на 4 этап и заняли 3 место. Выступили очень достойно, судьи отметили нашу команду. Сегодня есть все шансы войти в тройку".

Второй соревновательный день был посвящён произвольной программе. Первыми свои прокаты демонстрировали перворазрядники, затем кандидаты в мастера спорта.

Ксения Шегеахметова, участница соревнований г. Берцк (Новосибирская область): "Есть ощущение Нового года, праздника, но есть и волнение, потому что соперники сильные. Надо стараться, надо работать. И мы ожидаем, что выступим очень достойно".

По итогам соревнований команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Орленок» под руководством тренера Анны Рудаковой заняла третье место среди КМС.

Это уже вторая победа пермяков в сезоне – на IV этапе Кубка в городе Губкин спортсмены также заняли третье призовое место.

Финал Кубка традиционно проводится в апреле в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. К участию в финале допускаются команды, успешно выступившие на этапах. Кроме того, команды, занявшие призовые места на этапах Кубка России, получили возможность выступить на чемпионате России по синхронному катанию, который состоится 13-17 января в Йошкар-Оле.

Итоги соревнования:

КМС:

1 место – «Пируэт» (Оренбург) – 127,18

2 место – «Скиф» (Нижний Новгород) – 110,15

3 место – «Орленок» (Пермь) – 101,91

4 место – «Ямал» (Салехард) – 99,63

5 место – «Авиатор» (Казань) – 99,34

1 спортивный разряд:

1 место – «Казаночка» (Казань)

2 место – «Аквамарин» (Омск)

3 место – «Акварель» (Курган)

2 спортивный разряд:

1 место – «Олимпия-1» (Екатеринбург)

2 место – «Аквамарин-2» (Омск)

3 место – «Уралочка» (Первоуральск)