Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди
Хор "Млада" организовал необычный флешмоб в продуктовом отделе одного из гипермаркетов города. Солисты хора притворились обыкновенными покупателями, блуждающими по магазину. В один момент начинает петь один человек, потом его пение подхватывает другой, и в конце концов они образуют стройный хор, который исполняет рождественскую песню.
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