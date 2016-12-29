Хор «Млада» организовал флешмоб в очереди

Хор "Млада" организовал необычный флешмоб в продуктовом отделе одного из гипермаркетов города. Солисты хора притворились обыкновенными покупателями, блуждающими по магазину. В один момент начинает петь один человек, потом его пение подхватывает другой, и в конце концов они образуют стройный хор, который исполняет рождественскую песню.