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Пермяки связали шарф для Деда Мороза
Пермяки закончили вязать шарф для главного Деда Мороза страны.
Сегодня этот шарф отправят в качестве подарка в Великий Устюг настоящему Деду Морозу. Как мы все понимаем, в ночь с 31 на 1 января ему придётся несладко. Он будет развозить подарки всем детям страны. Для того чтобы добрый волшебник не замёрз, пермяки связали ему шарф. Будем надеяться, что сюрприз Деду Морозу понравиться. Все, кто примерял шарф, отмечают, что он очень тёплый и уютный.
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