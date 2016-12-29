В России приостановлена продажа спиртосодержащих лосьонов

В Пермском крае на 30 суток приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией. Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что решение принято Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации для всех регионов страны. Ранее городские власти и полиция приступили к проверке точек реализации лосьона «Боярышник». Результаты пока не оглашаются.

В декабре стало известно о массовом отравлении жителей Иркутска суррогатным алкоголем. По последним данным, от него умерли 76 человек. Причиной трагедии стал метиловый спирт, содержавшийся в «Боярышнике», хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.