Леонид Морозов: «2016 год стал решающим»

2016 год для министерства экономического развития Пермского края стал знаковым, были достигнуты серьезные результаты. О самых ключевых событиях и главных итогах года в эфире телеканала "Россия 24" рассказывает министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

Также в эфире канала "Россия-24" Леонид Морозов поздравил жителей Пермского края с наступающим Новым годом.