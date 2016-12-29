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← Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол?

«Хор Турецкого» приготовил для пермяков сюрприз

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хор Турецкого

Арт-группа «Хор Турецкого» в рамках юбилейного тура дала концерт и в Перми. Выступления в честь 25-го дня рождения коллектива уже успели нашуметь по всей стране. В Красноярске, к примеру, вместе с тысячей зрителей артисты пели гимн страны. Ролик стал звездным в интернете. Специально для пермяков Хор Турецкого записал новогоднее поздравление, зрители увидят его 31 декабря в программе «Пульс города» на телеканале «Россия 24». А что происходило на сцене во время концерта?

Их называют рекордсменами популярности. Около двухсот ежегодных выходов на сцену, полные аншлаги и сотни тысяч поклонников по всему миру.

Михаил Турецкий, народный артист России: "Мы приезжаем в Пермь с огромной радостью, потому что этот город нас принял много лет назад, лет 12-13. Может, это был не первый концерт, но я его запомнил. В ДК Солдатова пришли люди в смокингах, в сменной обуви. Как настоящий праздник! Я сказал – вот это город культурных традиций!".

С той поры почти каждый год краевая столица значится в списке гастрольного тура арт-группы. И каждый раз можно услышать все певческие голоса Хора Турецкого, в том числе уникальное мужское сопрано.

мужское сопрано

Программа концерта специальная - зрителю предлагают перенестись то на площадь Кёльна, то на Бродвей. То вдруг, среди рождественской классики зазвучат русские "Валенки" и песни из советских кино и мультфильмов. Сюрпризом для всех зрителей стало приглашение потанцевать и спеть на сцене вместе с артистами.

Совсем недавно арт-группа «Хор Турецкого» отпраздновала свой 25-й день рождения. С юбилейными концертами группа объехала более 150 городов по всему миру. Музыканты шутят, что это самый лучший возраст, чтобы выйти на охоту за новыми идеями. И снова удивлять зрителей!

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.12.2016 в 12:55 в рубрике - Новости телеканалов

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