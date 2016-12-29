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Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол?

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5347 рублей – это универсальная цена новогоднего стола в Перми, подсчитанная и усредненная экономистами классического университета. Уже во второй раз здесь выводят так называемый праздничный индекс. В основном берутся цены на основные ингредиенты, а также динамика их изменения. Как теория в данном случае сочетается с практикой и с реальными ценами в магазинах?

С обычным сезонным подорожанием связывают скачок цен на маринованные огурцы специалисты торговых сетей. Консервированный овощ, по подсчетам экспертов, подорожал больше чем вдвое - 88 рублей за 700-граммовую банку корнишонов - и это одно из самых выгодных предложений на оптовой базе. Здесь же уже к Новому году закупается и Елена с дочкой - говорит, общий счет выходит дешевле рублей на 70.

Елена Огизерцева: "К Новому году все равно - праздник же, хочешь не хочешь - возьмешь!".

Во сколько пермякам обходится новогодний стол, уже не первый год подсчитывают на кафедре маркетинга в классическом университете. В этом году «индекс праздника» составил 5 347 рублей, что на 439 рублей дороже, чем два года назад.

Екатерина Антинескул, и.о. заведующей кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ: "По проведенным нашим исследованиям пермяки как раз готовы именно к этой сумме при оформлении новогоднего стола".

К слову, в магазинах не теряются и предлагают заменить маринованные огурцы на зеленый горошек.

Вера Моженина, маркетолог: "Зеленый горошек всего 39,90! Унас сейчас идет большая акция, поскольку год петуха, чтобы его не обижать, снижены цены на красную рыбу".

Как ни странно, но немного снизилась и цена на елочные игрушки. На новогоднем базаре, к примеру, за маленький шарик попросят 8 рублей, варианты побольше - 10 и 20 рублей. Цена шишки 30 рублей. Но это касается лишь пластиковых игрушек, стеклянные - говорят продавцы - на порядок дороже.

шампанское

В канун Нового года Роскачество опубликовало результаты проверки главного праздничного напитка. Из 56 образцов полусладкого игристого вина различные отклонения нашлись в 17. Производители нарушают нормы ГОСТа по органолептике, содержанию этилового спирта, а также искусственно добавляют углекислый газ.

Роскачество: «Испытаниям подверглись самые популярные марки полусладких игристых вин, поскольку именно эта категория пользуется наибольшим спросом среди российских потребителей. Оказалось, что на отечественное шампанское часто возводят "напраслину". Более того, некоторые российские марки по качеству и безопасности превосходят зарубежные».

А если так, то зачем переплачивать? Впрочем, выбирает каждый сам. Магазины лишь предлагают, к примеру, новогодние акции - шампанское для взрослых за 99 рублей, детское по 39.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Деньги

Опубликовано: 29.12.2016 в 12:35 в рубрике - Новости телеканалов

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