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Кошелек нараспашку: Во сколько обойдется новогодний стол? →

Кому праздники, а кому - усиленный режим работы

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 полиция Новый год

В новогодние праздники на усиленный вариант несения службы заступят не только полицейские и спасатели, но и сотрудники пермского Водоканала и даже работники краевого телерадиопередающего центра. С рабочим визитом к ним отправился глава Перми Дмитрий Самойлов, и пользуясь случаем, зажег праздничную иллюминацию на новой башне. 

Первая точка объезда - городское управление полиции. В праздничную ночь Алексей Ракитин будет находиться на службе. Вместе с ним охранять правопорядок будут почти 200 сотрудников полиции, военных и частных охранных агентств.

Алексей Ракитин, начальник смены дежурной части ГУ МВД России по г. Перми: "Неоднократно случались пиротехнические происшествия. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения".

полиция

В набор мобильной бригады Александра Илюшина, которая выезжает на место происшествия, входят инструменты на все случаи жизни. В новый год они не стали украшать свои машины - это мешает работе. Такие группы всегда могут оказать помощь - на земле или под водой.

Александр Инюшин, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения: "Костюмы для работы на воде в зимних условиях, комплект дополнительного топлива для агрегатов, моторезак, мотопила".

В новогоднюю ночь в городской службе спасения на выезде будут работать три бригады, еще три находятся в резерве.

спасатели

Этот объезд главы Перми Дмитрия Самойлова собрал тех, кто в эти праздники отдыхать точно не будет. Только в компании «Новогор» для того, чтобы избежать коммунальных аварий, в ночь с 31 на 1 января на работу выйдет больше 300 человек.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Необходимо каждый год перед новогодними длительными каникулами проверить боеготовность и способность реакции к различным ситуациям и поблагодарить руководителей и сотрудников этих организаций за работу".

Самойлов РТПЦ

Речь президента и бой курантов пермяки будут смотреть по телевизору. В краевом радиотелевизионном центре к праздничной ночи уже все готово. Сама башня ночью с 31 на 1 число будет светиться праздничными огнями. Пока новая система может работать только в двух режимах.

Артем Шалагинов, начальник отдела цифровых технологий вещания «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр»: "Сейчас режим подсветки повседневный, башня вся в белом. Вот я включаю праздничный режим, то есть начинается тот сценарий, который записан у нас как праздничный".

Благодаря 48 огромным прожекторам телебашню будет видно из разных точек города. Запустил «новогоднюю иллюминацию» на главном высотном объекте Перми глава города.

 БАШНЯ

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 29.12.2016 в 12:15 в рубрике - Новости телеканалов

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