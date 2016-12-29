Пермские партийцы обновили свои ряды

Прикамские единороссы подвели итоги года на отчетно-выборной конференции. Главное событие – это, конечно, выборы. Для «Единой России» - успешные. К примеру, все семь кандидатов из Пермского края, прошедших в Госдуму - представители партии «Единая Россия».

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "По итогам выборов в Государственную Думу мы получили результат 42,58% с 36 в 2011 году. Такого результата в истории Пермского края мы не имели никогда".

В уходящем году Госдума также поддержала инициативу «Единой России» о запуске новых проектов в регионах, связанных с благоустройством дворов, скверов и парков, а также с улучшением материально-технической базы сельских домов культуры и муниципальных театров. Так, например, на реализацию проекта «Наш двор» в бюджете заложено 20 миллиардов рублей.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия»: "Те дела, те проекты, которые мы проводили в течение 2016 года и в предыдущие годы, действительно нашими избирателями были оценены".

На конференции региональное отделение - 60 человек, и переизбрала своим руководителем Николая Демкина. Игоря Сапко единогласно рекомендовали на пост заместителя главы Межрегионального координационного совета «Единой России» в Приволжском федеральном округе.