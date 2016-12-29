Пермь погрузилась во тьму из-за диверсии

Причиной аварии на электроподстанции «Егошиха» в Перми, в результате которой центр краевой столицы погрузился во тьму, стала чья-то диверсия. Это удалось выяснить энергетикам. Полицейские занимаются поиском злоумышленников. Силовой трансформатор отключился из-за короткого замыкания. Кто-то закинул на так называемый шинный мост кусок металлического троса. Предположительно это сделали с крыши близстоящих гаражей. Как сообщает пресс-секретарь «Пермэнерго» Михаил Науменко, электроснабжение после ЧП было восстановлено в течение 40 минут.

Михаил Науменко, начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»: "Виновным в порче или хищении энергооборудования грозит наказание, предусмотренное сразу двумя статьями Уголовного кодекса РФ - «приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» и «кража». Наказание - лишение свободы на срок до 7 лет. Но главное, порча или иной вред, наносимый электрооборудованию, не только преследуются по закону, но и смертельно опасны. При приближении или выполнении наброса на токоведущие части энергоустановок возможно возникновение электрической дуги, последствиями которой являются электротравмы, тяжелые увечья, и даже смерть.