Новогодняя акция для должников: плати и лети!

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приставы

Судебные приставы Пермского края объявили о беспрецедентной акции для тех, кто в аэропорту вдруг обнаружит, что лишен права выезжать за пределы страны. Раньше в таком случае несостоявшимся туристам приходилось возвращаться домой. Снятие ограничения на выезд занимало несколько недель. Что теперь? 

Яна Плотникова: "В этом году мы планируем в Таиланд".

С направлением определились, дело за малым. В этом году, впрочем, как и в прошлом, Яна планирует лететь на отдых большой компанией друзей. Только вот в тот раз не все задуманное получилось.

Яна Плотникова: "Когда мы пошли покупать путевки в турагентство, там сказали, что у ребят долги, и они не могут лететь, к сожалению. Нам пришлось лететь без них".

Все из-за внезапно всплывшего штрафа. К слову, в эти новогодние праздники таких проблем удастся избежать, даже если оплатил долги прямо перед вылетом. До 9 января будет действовать другой порядок снятия ограничений на выезд за пределы РФ. Вместо нескольких недель ожидания, задолженность можно снять экстренно - буквально за полчаса.

Игорь Кожевников, руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: "Если вдруг экстренно необходимо снять ограничение, необходимо обратиться по телефону дежурной части. Телефоны будут находиться у сотрудников аэропорта, и мы в течение получаса это ограничение снимем, если должник исполнит свои обязательства".

Единственное условие - подтверждение поступления задолженности.

пристав

Погасить ее можно в том числе и в аэропорту дежурному приставу. Но лучше все же не затягивать. Тем более проверить все можно буквально за пару минут, не отходя от телефона или компьютера - на сайте налоговой или госуслуг. 

По закону из страны не выпускают с долгами, превышающими 10 тысяч рублей. В 2016 году по этой причине отказали в вылетах более 77 тысячам жителей Прикамья. В одних случаях люди не были осведомлены, в других - оплатили, но поздно. Без «волшебной» справки теперь даже не выдают загранпаспорт.

"В отношении вас никаких задолженностей на принудительном исполнении не обнаружено". Только ради этой фразу стоит заранее проверить свои долги, чтобы в новогодние праздники вас ожидали только приятные сюрпризы.

Метки: в России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 29.12.2016 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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