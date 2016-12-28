«Новая малахитовая шкатулка» замахнулась на Бажова

Выставка "Новая малахитовая шкатулка" открылась в Центре городской культуры. В экспозиции представлены работы художников с мировыми именами и местных самородков. На выставке представлено несколько разделов - Новые портреты Бажова и интерпретации его сказов, наследники Данилы-мастера и другие.

Бажов и Ельцин, Бажов и опера, компьютерные игры, рептилии и киношные спецэффекты - неожиданное сопоставление предметов и явлений - выставка "Новая малахитовая шкатулка" повествует о сказах уральского писателя с новой стороны, рассказывает уральские мифы новейшего времени.

Алиса Прудникова, директор Уральского филиала государственного центра современного искусства (г.Екатеринбург): "Это самая посещаемая выставка года, мы поняли, что это несомненный успех, когда увидели, что людям важно и своевременно обращение к мифам".

Выставка приехала в Пермь из Екатеринбурга, где экспонировалась летом в рамках первого фестиваля "Бажов-фест", посвященного 80-летию первой публикации сказов Павла Бажова. В конце 1936 года в печати появились первые четыре сказа, после чего вышел знаменитый сборник "Малахитовая шкатулка".

Александр Шабуров, художественный руководитель "БАЖОВ-ФЕСТа", куратор выставки: "Бажов - это Гомер, Толкиен, Кастаньеда, Габриэль Гарсиес Маркес в одном лице".

На выставке "Новая малахитовая шкатулка" уральские художники , творившие в разное время, поразмышляли на тему уральской идентичности - мифологической и мистической, используя прием парадокса.

Александр Шабуров, художественный руководитель "БАЖОВ-ФЕСТа", куратор выставки: "Как-то я иду по улице и вижу афишу - Анджелина Джоли в фильме "Малифисента", и думаю кого она мне напоминает? Так это же Хозяйка Медной горы. Почему бы не конвертировать свои мифы в глобальный контекст?".

Новые уральские герои, чудеса и чудища, арт- этно и картографии - познакомиться с выставкой из Екатеринбургского ГЦСИ можно в центре городской культуры. Также пермский зритель сможет принять участие в образовательной программе выставки. В январе состоятся открытые лектории.