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Международный Рождественский фестиваль открыли джазом

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органный зал

Пермская краевая филармония приглашает всех на III Международный Рождественский фестиваль, который пройдет с 23 декабря по 16 января. Среди участников - прославленные солисты-вокалисты и известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Беларуси, Хорватии, Италии, Франции и США.

Bona Sera, Good evening , добрый вечер - сразу на трех языках артисты приветствуют пермских зрителей. Состав джазового квартета Daddy McSwing & Vegas Project, открывшего Третий международный Рождественский фестиваль, поистине интернациональный: вокалист из Америки, контрабассист и гитарист из Италии, а барабанщика пригласили из России.

Александр Боженко, барабанщик: "Я не первый раз сотрудничаю с зарубежными музыкантами, мне очень понравился состав, потрясающие люди, хорошие музыканты, такое ощущение, что уже давно с ними играли".

Пригласить российского барабанщика в тур решил лидер группы Дэдди МакСвинг. К слову, в мире он известен как лучший джазовый вокалист Лас-Вегаса, неподражаемый комедийный актер, темпераментный танцор и импресарио. В России Дэдди МаксВинг впервые, вместе со своими музыкантами для пермяков они приготовили предпраздничную программу.
Дэдди МакСвинг, музыкант: "В программе представлены произведения, посвященные Рождеству. В США, как и в Италии, Рождество не только религиозный праздник, это еще и вечеринка, поэтому в дополнение ко всему некоторые популярные произведения в специальной джазовой обработке".

Рождественский фестиваль в Пермской краевой филармонии проводят третий год подряд. Это попытка объединить в одном музыкальном поле два христианских Рождества - католическое и православное, музыку светскую и храмовую. Среди участников -прославленные солисты-вокалисты, известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры хоры из России, Беларуссии, Европы, США.

Фестиваль будет идти почти три недели, до 16 января.  29 декабря слушателей филармонии ждет атмосфера подлинного европейского Рождества под волшебные звуки органа. Концерт даст Павао Машич - главный органист католической приходской церкви Святого Марка в Загребе. 6 января в афише оперная программа "Мой голос для тебя". А 8 числа на фестиваль приедет Тьерри Эксеш - композитор, органист Парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Песнопения русской православной церкви, колядки и оригинальные сочинения русских композиторов можно послушать 9 января в исполнении Уральского камерного хора.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.12.2016 в 17:20 в рубрике - Новости телеканалов

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