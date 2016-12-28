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Все новогодние развлечения - в одной афише

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афиша

Все новогодние развлечения Перми в одном месте. На сайте администрации города появилась интерактивная афиша. Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы включает в себя несколько тематических разделов.
Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» - зайдя в него, горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний. Для любителей активного отдыха подготовлены два раздела с информацией о спортивных событиях конца декабря-начала января - это «Катки», где можно выбрать ближайший в зависимости от района, и «Спорт». Кроме того, в афише представлены такие разделы, как «Новогодние елки», «Ледовые городки», «Ярмарки», «Парки», «Музеи» и концерты.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.12.2016 в 16:31 в рубрике - Новости телеканалов

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