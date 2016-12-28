Все новогодние развлечения - в одной афише

Все новогодние развлечения Перми в одном месте. На сайте администрации города появилась интерактивная афиша. Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы включает в себя несколько тематических разделов.

Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» - зайдя в него, горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний. Для любителей активного отдыха подготовлены два раздела с информацией о спортивных событиях конца декабря-начала января - это «Катки», где можно выбрать ближайший в зависимости от района, и «Спорт». Кроме того, в афише представлены такие разделы, как «Новогодние елки», «Ледовые городки», «Ярмарки», «Парки», «Музеи» и концерты.