Все новогодние развлечения - в одной афише
Все новогодние развлечения Перми в одном месте. На сайте администрации города появилась интерактивная афиша. Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы включает в себя несколько тематических разделов.
Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» - зайдя в него, горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний. Для любителей активного отдыха подготовлены два раздела с информацией о спортивных событиях конца декабря-начала января - это «Катки», где можно выбрать ближайший в зависимости от района, и «Спорт». Кроме того, в афише представлены такие разделы, как «Новогодние елки», «Ледовые городки», «Ярмарки», «Парки», «Музеи» и концерты.
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