Сказочная чертовщина для отличников
В Театре-Театре состоялась губернаторская ёлка, участие в которой приняли более 500 детей из разных территорий края. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках программы новогоднего праздника ребятам показали спектакль "Спящая царевна".
Написал сказку Василий Жуковский. Это удивительная история, придуманная больше ста лет назад. Жуковский однажды решил помериться силами в сочинении сказки о прекрасной девушке, которую в один момент окутал мистический сон. Если Пушкин воспользовался выдумкой няни Арины Родионовны и сочинил "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях", то его учитель использовал сюжеты немецкой народной сказки "Шиповничек", которую нашел у братьев Гримм. Сюжеты очень похожи, но нечистой силы в произведении Жуковского намного больше. Помимо Настеньки и принца главными героями здесь выступает нечистая сила, чёрт и чертиха.
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