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Свет и «Молот»: дворец спорта задолжал 1,5 млн

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Молот

27 декабря Пермэнергосбыт намеревался  полностью отключить УДС "Молот" от  электроснабжения.  "Молот" задолжал ресурсоснабжающей организации  порядка 1,5 млн рублей.  Неоплаченными остаются октябрь, ноябрь, первая  половина декабря. Последнее поступление денежных средств произошло в ноябре, когда представители дворца  перечислили ресурсоснабжающей компании  500 000 рублей, но как пояснили в Пермэнергосбыте, это лишь небольшая часть необходимой суммы. Электричество в УДС пока есть. Накануне в арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ООО "Новогор-Прикамье". Компания также взыскивает с "Молота" более 1,5 млн руб. Дата заседания пока не назначена.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.12.2016 в 15:23 в рубрике - Новости телеканалов

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