Георгий Джикия переходит в «Спартак»

Руководители "Амкара" и московского "Спартака" достигли договоренности о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб.

Личный контракт футболиста со "Спартаком" предполагает его присутствие в столичном клубе на целых 4,5 года. Раз "Спартак" пошёл на такие условия, то безусловно заинтересован в профессиональных качествах игрока.

В "Амкар" Джикия пришел полтора года назад малоизвестным игроком из команды, занявшей предпоследнее место в ФНЛ, а сейчас его рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. В большой степени, это заслуга тренерского штаба "Амкара".

На официальной страничке клуба гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин, обращаясь к болельщикам сказал следующее.

Игорь Резвухин, генеральный директор ФК "Амкар": "Не буду касаться финансовой стороны вопроса, но надеюсь, что многочисленные поклонники "Амкара" понимают: выбранная нами стратегия на поиск молодых футболистов и продажа их в клубы, имеющие более серьезные финансовые возможности - единственно правильная в сегодняшних условиях. Что же касается спортивных перспектив "Амкара", то я убежден в том, что наши тренеры смогут найти и подготовить достойную замену Джикии".

Минувшим летом команду покинуло сразу несколько ведущих футболистов, однако это не помешало ей не только сохранить боеспособность, но и сделать несколько шагов вверх по турнирной лестнице. Георгий Джикия в свою очередь также поблагодарил всех, с кем его свела судьба в Перми.

Георгий Джикия, экс- игрок ФК "Амкар": "Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению - переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен".

После зимнего перерыва футбольный сезон возобновится 3 марта, а "Амкар" свой первый матч 2017 года проведет в воскресенье, 5 марта. Соперником красно-черных будет "Урал", игра пройдет в Екатеринбурге.